Responsable qualité pendant 10 ans, et pendant 25 ans directeur des opérations et directeur des ressources humaines pour des entreprises multiculturelles et internationales.

15 ans de coaching en entreprise et de formation en management et gestion des conflits en école dingénieur et en entreprise.

En retraite, jutilise maintenant mon expérience pour écrire sur des sujets qui minterpelle.