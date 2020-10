-------------------------------------Disponible pour des projets et mandats ponctuels--------------------------------------------



MA PROPOSITION

Évaluer la faisabilité, la pertinence et les conditions de réussite d’un projet.

Étudier le potentiel d’une nouvelle opportunité.

Planifier et coordonner la mise en œuvre de vos projets.

Contribuer à rendre votre organisation plus performante.



À MON ACTIF

Près de trente ans en direction de projets et en consultation.

Habileté particulière à œuvrer dans des situations complexes.

Réalisation de nombreux mandats couvrant un large spectre de l'activité économique.



SPÉCIALITÉS

Direction de projets

Études stratégiques : diagnostic, marché, faisabilité, opportunité, viabilité

Planification stratégique et plans d'action

Plan marketing

Veille stratégique

Conseil en stratégies et en développement des organisations et entreprises

Accompagnement et soutien aux directions



SECTEURS D'INTERVENTION

Culture

Loisirs

Tourisme

Organisations communautaires et associations

Institutions

Services publics et parapublics

Entreprises de production : biens et services



Bureau/Résidence : 514-903-0685

Cellulaire : 418-571-4327

claude.dubois@gmail.com

Pour le détail des réalisations voir :

Le site web : https://sites.google.com/site/claudedubois



Parcours professionnel

2007-____

Consultant autonome et gestionnaire de projets ( Claude Dubois, conseiller en gestion)

2001- 2007

Conseiller en stratégies d’entreprise (Groupe Dancause et associés inc.), conseiller principal

1995 - 2001

Président et conseiller principal (Sophocle gestion internationale inc.)

1986 – 1995

Ville de Québec, responsable du développement des programmes culturels et coordonnateur du volet événements majeurs.

1978 - 1986

Consultant autonome et gestionnaire de projets : planification, gestion d’événements, études de faisabilité,...



Parallèlement à mes occupations principales, j'ai oeuvré dans le domaine de la formation auprès d'entreprises en démarrage ou en développement, comme concepteur et comme chargé de cours.



Parcours détaillé :

https://www.linkedin.com/pub/claude-dubois/13/26/988



Mes compétences :

Direction de projet

Loisirs

Conseil en management

Conseil aux entreprises

Arts et culture

Études stratégiques

Planification stratégique

Études qualitatives