Claude FAVREAU

J'ai une formation technique de base et les différentes missions qui m'ont été confiées m'ont permis de mettre en avant mon sens du relationnel.



progressivement et avec l'appui de formations ciblées (BTS électrotechnique et automatisme, management)j'ai donc évolué vers un poste à responsabilités



responsable de la filiale Maintenance du groupe Huguet depuis sa création en 1998, je suis l'acteur principal de son développement (effectif de départ 2 personnes pour un effectif de 36 personnes aujourd'hui)



Mes compétences :

Bon relationnel

Gestionnaire

Relationnel

RIGOUREUX

Très bon relationnel

Visionnaire