Claude JULIEN (CLAUDE JULIEN)

Responsable informatique Senior



Chef de projet puis responsable informatique expérimenté avec plus de vingt années d'expérience. Mon dernier poste en date était responsable de l'applications CRM de l'École du Louvre à Paris.



J'ai acquis au cours de ma carrière un goût pour les environnements multiculturels et associatifs qui me vient notamment dune expérience de travail à l'étranger de dix ans au Canada je suis prêt aujourd'hui pour relever de nouveaux challenges en alliant technologies et humanisme.