Claude LAMY

Autodidacte, doué d’un relationnel et d’une autorité naturelle, disponible, impliqué, réactif, tourné vers l’efficacité et la réalisation d’objectifs assujettis à d’importants projets et challenges, à 65 ans en bonne forme physique& professionnelle, retraité actif depuis 2014, j'envisage, mes cinq dernières années professionnelles, à travers des mission en France (sous toutes formes de contrat que ce soit) idéalement, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon "Malvesy", Rhône-Alpes, PACA...), entre autre, DOM/TOM, océan indien (compagne Malgache)



Homme de terrain, organisé et rigoureux, bon manager et acteur majeur des moyens à mettre en oeuvre en termes d’optimisation et d’objectifs à atteindre dans l’esprit QHSE.

Ma polyvalence avant tout associée à une expérience professionnelle pluridisciplinaire significative TCE, spécifique, à la construction, la MES, l'exploitation, la maintenance, les travaux neufs... en raffinage & chimie, pétro, sucreries, BTP, STEP..... et autres process énergétiques... fait de moi idéalement et rapidement le collaborateur opérationnel et efficace (responsable de tvx, supervision....) dans les taches et responsabilités qui me sont confiées.

Ma disponibilité ainsi que mes facilités d’adaptation à toutes ces situations, process, procédés et techniques, sont autant d’atouts me permettant de participer et d’animer vos projets



Mes compétences :

Bienveillance

Endurance

Entretiens

Implication

Implication & endurance

MES

Persuasif

Offshore Oil & Gas

HAZOP

HAZID

Futures Operations

Rigoureux