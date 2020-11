Claude, Raymond RECLOUX

DOMAINES DE COMPÉTENCES



ADMINISTRATIVES

• Étude sur les habitudes de la population : consommation, loisirs, tourisme, opinion sur le contexte politico-social économique calédonien (M.B.A. Consultants).

• Enquête portant sur la restructuration des transports en commun territorial (D.I.T.T.T.).

• Contrôle et mise en adéquation d'ordonnances médicales et de factures pharmaceutiques en vue de la liquidation comptable [Agent de Contrôle Aide Médicale _ Service _ Liquidation –Comptabilité] (A.M.G.).

• Suivi des stocks et approvisionnements d'un centre d'entraînement canin : vêtements et matériels spécialisés de dressage et nourriture canine (Chef de Chenil au Chenil Central inter-Forces).

• Gestion des stocks et approvisionnements en restauration collective (300 couverts) (E.I. : École d’Infanterie).

• Planification du travail des patrouilles de police d'intervention (40 personnes) (Police Militaire) et Chef du Service Police en charge de la correction des ‘’apostilles’’ destinées à l’Auditeur auprès du Tribunal.





COMMERCIALES

• Guide Touristique lors de l’arrivée des bateaux de croisière (COUNTRY TOURS)

• Responsable Commercial & Chargé Communication (CÔTÉ MER) (Saumon de Tasmanie Fumé au Niaoulis)

• Attaché de Direction (Responsable Commercial & Chef des Ventes) (EURL T.A.B) (Import&Export)

• Attaché Commercial et de Direction (CITY Express International) (Déménagements)

• Guide interprète chauffeur (Accompagnement endroit touristique et loisirs, démarchages hôtels pour clients Duty shop) (Arc-en-Ciel Japon) (Philo Tours) (Country Tours)

• Technico-commercial (Métrés, devis et vente de volets roulants, stores et menuiseries aluminium)(STORE SOLEIL).

• Responsable Secteur Commercial (COCO CRÉATION) (anciennement Manu Mode)

(Société de fabrication de Jean’s, prêt à porter et de Vêtements de travail) Après restructuration, niveaux : conception / fabrication (Négociation avec des responsables d'achats, ou des chefs d'entreprises).

• Vendeur multi-marques Sect. Nord (CDD) (AUTO MOTORS PARTS) (A.M.P.)

(Vente spécialisée en pièces mécaniques, camions et voitures de toutes marques).

• Responsable secteur Brousse (Contrat à durée Déterminée) (SODAUTO S.A.)

(Technico-Commercial en pièces mécaniques, et pneus pour voitures, camions et engins de toutes marques).

• Actionnaire Directeur Commercial (SoFaMlLLE) (Nouméa)

[Conception, aménagement, décoration et création d'un magasin. / Démarchages clientèle. Mise en place d'un catalogue de références et de prix. (Sté de Fabrication de mobilier d’intérieur léger et de loisirs d’extérieur)]

• Responsable Régional (Promotion et représentation en produits alimentaires et spiritueux) (Sté J. D.) (Arlon _ Belgique)





ENSEIGNEMENT

• Enseignement du Français au Japon.

• Chef de chenil au chenil Central inter-Forces (Terrestre, Navale, Aérienne) des Forces Armées ; seul chenil habilité à la sélection, l'achat et au dressage des chiens, en assurant la formation des équipes maîtres et chiens au sein de l'ensemble des Forces Armées et de l'O.T.A.N. en Belgique.

• Moniteur d'éducation Canine reconnu par F.C.I.

• Instructeur et Adjoint de Peloton dans une École d’Armes au cours sous-Officiers de Carrière du groupe d'emplois Infanterie Para-Commando.(École d’Infanterie à Arlon)





SÉCURITÉ

• Filatures-Enquête (Principalement Dossiers d’adultères) (AGIR)

• Escortes motocyclistes (Colonne de Véh., Sce d'honneur, urgences).

• Reconnaissances et ouvertures d'itinéraires (Autorités, Convois exceptionnels).

• Escortes de VIP (Very Important Personnality) (C.C.F.B.A., le Commandant en Chef des Forces Belges en Allemagne ; le Lt-Général Amerycks, du Cdt Suprême des Forces de l'O.T.A.N. ; le Général von Segers und Etterling).

• Protection rapprochée de Sa Majesté le Roi Baudouin I, du Pape Jean-Paul II.

• Escortes de fonds.

• Transferts de prisonniers.

• Sécurité au siège de la banque B.B.L.suite aux attentats terroristes des C.C.C. (Cellules Communistes Combattantes).



Mes compétences :

Persévérant

Force de propositions