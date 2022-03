Claude SAINTAGNE

******* Un prof ' indépendant... pas comme les autres ! *******



Je travaille dans la journée avec des jeunes, collégiens et lycéens pour la plupart, ou des adultes qui préparent des examens et des concours.



Dans ce domaine, j'ai plus de 35 ans d’expérience de l’enseignement, de la 6e à la terminale le plus souvent, toutes sections confondues, en mathématiques, français, anglais et culture générale.





A l'heure des repas et le soir, j'exerce depuis quinze ans une autre profession, qui prend de plus en plus d'importance dans ma vie: je suis devenu professeur de yoga !



En effet, je pratique le yoga depuis 1987. Diplômé de L'Institut International de Yoga, j'enseigne le yoga à Pau en parallèle de mon activité professionnelle "scolaire" depuis 1997, notamment à la MJC du Laü et au Dojo des Arts. J'anime aussi des cours de yoga pour enfants depuis 2006 à Poey de Lescar, ainsi que trois cours pour adultes en soirée. Et un nouveau cours pour adultes a été créé en 2010 à Siros.



En 2007, j'ai créé à Pau un cours adapté à la pratique du yoga par les personnes dont le corps est en état de faiblesse, quelle qu'en soit la cause.



En avril 2012, j'ai mis également en place un cours pour personnes âgées et/ou affaiblies à Denguin.



Ma pratique et mon enseignement sont fortement teintés de l'influence de mes maîtres André van Lysebeth et Babacar Khane.



Pour moi, le yoga est une source de bien-être, un chemin vers soi et les autres, un moyen d'être en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure; c'est aussi un moyen d'apprendre à gérer son énergie, à s'ancrer dans la réalité, à (re)trouver son équilibre physique, émotionnel et psychique.



« C'est une grande joie de voir l'autre aller à la découverte de son corps et de ses sensations, progresser dans sa pratique et ressortir du cours avec une étincelle de bonheur au fond des yeux ».



Mes compétences :

Anglais

Français

Mathématiques

Yoga