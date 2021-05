Claude VILLENEUVE

Dans un parcours de plus de 13 années d’expérience en conception et réalisation d’applications informatiques, je me consacre depuis quasiment le début aux projets en environnements DotNet. Fort de plusieurs certifications Microsoft, j'eu la chance d'etre Directeur Régional de Microsoft au Québec en 2004.



Ma grande capacité à intégrer de nouveaux concepts et ma propension à transmettre ses connaissances font de moi un atout important pour tout projet à forte valeur ajoutée où le travail en équipe est primordial.



Finalement, ma mobilité sans limite et ma soif de voyage me permet de me déplacer facilement, peu importe le pays, peu importe la durée.



Mes compétences :

Visual Studio (VB/C#) toute version.

SQL Server (AS/IS/RS/TSQL) toute version.

Oracle 7i-10i.

Business Intelligence

SSRS

SQL

C#

VB

Reporting Services

BI

.Net