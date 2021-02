Claudia AKENDENGUE NKOROUNA

Ingénieure Calcul de structures dans les domaines du Génie Civil, Bâtiment, Oil & Gas.



Compétences dans les structures en béton armé, acier. Dimensionnement et calcul à l'aide de logiciels de calcul aux éléments finis comme Robot, SACS. Dessin 2D sur Autocad.



Connaissance des normes de calcul et de la constructions telles que les Eurocodes, les API, AISC, DNV, CM66.



Expériences dans le calcul de structures offshore de type Jacket, Deck. Dimensionnement d'éléments structuraux en béton et en acier: poutres, dalles, poteaux, assemblages boulonnés ou soudés.



Rédaction de notes de calcul et lecture de documents en anglais avec un très bon niveau professionnel.



J'apprends vite, je suis rigoureuse et je sais travailler en équipe.