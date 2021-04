De deux ans de licence de droit, je me suis tournée vers un BTS assistant de gestion en alternance. J'ai ainsi pu y découvrir les métiers de la Qualité Sécurité Environnement. J'ai donc continué mes études en alternance dans le milieu du BTP pour deux diplômes : Animateur QSE puis responsable QSE. Le droit, la Sécurité et l'environnement m'ont donc amené vers un secteur très complet, technique et intéressant.



jeune diplômée, je recherche un emploi HSE dans le domaine du BTP.