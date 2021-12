Claudia LUKOVIC

Agente Administrative



Aisance relationnelle, capacité d'adaptabilité, sens de l'écoute, de l'observation , sociabilité, et empathique



Projet : Reconversion "Conseillère en Insertion"



Compétences



Gestion Administrative:

Formation, Encadrement du personnel, Travail en équipe, Prise de rendez-vous, Contrats-avenants, Planning, Classement, archivage



Gestion commerciale:

Assistanat, Accueil, Relation clientèle particuliers/Team building, Animation

Présentation de produits, Encaissement, Réseaux sociaux, Négociation, Établir des devis, gestion du stock, Surveiller, Vérification/maintenance du matériel



Accompagnement public précaire/Vulnérable :

Accueil téléphonique, Écoute/Soutien, Renseigner-Orienter, Rechercher des

informations, Accès aux droits, Initiatives solidaires, Aide à la transmission des informations pour les services sociaux, mise en relation (mail, suivi)



Connaissance



Public en difficulté, Sens de la communication, Connaissance des procédures d'embauche et de départ, Présélectionner des candidats, Intervenir auprès d'un public de handicap, Conseiller un client, Bureautique : Back Office, Word, Excel, logiciel libre pour création de Site et Blog