Claudia SAMPAIO ASSUNÇÃO

Passionnée de la communication et des relations humaines, j'ai commencé mon parcours chez un constructeur informatique qui m'a ouvert les portes de la technologie.



5 années plus tard j'ai fondée ma propre entreprise de communication évènementiel au Brésil, destinée a combler, selon moi, les lacunes de ce secteur de service aux entreprises.



10 années plus tard avec une enrichissante passage parallèle par l'enseignement, une opportunité et mon gout du défi m'ont amené en France pour devenir associé d'une agence de communication BtoB.



Encore 10 ans ce sont passés avant que mon sens d'évolution m'embarque dans l'aventure WEB où je retrouve à nouveau le plaisir de la découverte et de l'innovation au travers de stratégie média et de la communication digitale.



Mes compétences :

Publicité

Organisation

Brésil

Gestion d'équipes

Internet

Web

Communication

Communication digitale

Gestion de projets

Qualité