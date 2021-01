Claudine FELDER

Avec des années d'expérience, j'ai une vaste expérience de travail sur des projets et des équipes internationaux, avec des membres répartis en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Mes rôles ont couvert à la fois les fonctions de comptabilité (IFRS, Lux GAAP et US GAAP) et de contrôle de gestion (reporting de comptes de résultat et de bilans), ainsi que les systèmes financiers avec le développement et le déploiement de systèmes ERP comme Oracle.



Mes compétences :

Reconciliations

eCommerce

Audit

Statutory Reporting

Cash Flow Analysis

International Financial Reporting

Trade Finance

Value Added Tax

Bookkeeping

Fixed Asset Register

Fixed Assets

Cash Management

Invoicing > Issuing Invoices

SME

Accounts Receivable

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Content Management

Paye/Prsi

Profit and Loss Accounts

Variance Analysis

Budgets & Budgeting

Cash Flows

Financial Analysis

Payroll

Taxation

Sage Accounting Software

IBM AS400 Hardware

JDEdwards Suite

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Works

Oracle

Sirius