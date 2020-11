Claudine SABLÉ

Actuellement Engagement Manager au sein de Smile Open Source Solutions, je pilote le Centre de Service Multi-TMA de l'agence de Montpellier.

Mes missions sur ces TMA de plusieurs comptes clients sur des sites multi-technologies (ecommerce, CMS, portail) se partagent entre le suivi de l'activité et des engagements (SLA et KPI), l'

industrialisation des processus (plan de charge, suivi demandes, roadmap, livraisons, reporting, PQM).



Passionnée du Web depuis 1998, j'ai débuté ma carrière en développant l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées et seniors au sein de l'Inserm et BrailleNet.

J'ai créé la formation Expert AccessiWeb en 2003.



Mes compétences :

W3C

Accessibilité numérique

Formation

AccessiWeb

RGAA

Gestion de projet