Claudine THIBAULT

Secrétaire de direction expérimentée

Dynamique, goût pour la communication et la culture du travail en équipe

Postes à responsabilité

Maîtrise du pack office

En retour, je mets à votre service mon expérience de secrétaire auprès des hautes personnalités de cabinets ministériels depuis maintenant plus de quinze ans.

Grâce aussi à cette expérience, j’ai pu, par le biais d’un bilan de compétence, valider le BTS d’assistante de direction en 2008.

Sur un plan plus personnel et dans un souci d'évolution, j'ai acquis un niveau de lecture, de langage, d'écriture en langue arabe (2 niveaux en institut privé).



Mes compétences :

Arabe littéraire