Clémence JANIN

Dotée d’un excellent sens relationnel, flexible et polyvalente, j’aime écouter, conseiller et partager. J'accompagne la performance organisationnelle et je conduis une diversité de projets transverses.



• Ingénieur Polytech et Master IAE spécialisée dans l’optimisation de l’organisation des Processus / Méthodes / Système de management et qualité

• Maîtrise de la conduite de projets systémiques : analyse organisationnelle, identification risques et potentiels, choix des outils-métier, transformation Business Process Management, suivi portefeuille projets multitechniques

• Animation groupe de travail, coordination transverse équipes techniques et d’experts.



Mes compétences :

Management de la qualité

Norme ISO 9001

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Méthode agile

Business Process Management

Coordination de projets

Redmine

Project Management Office

Gestion de portefeuille projets

SAP

Optimisation des process

Maintenance industrielle