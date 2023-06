Clémence MOMMESSIN

Bienvenue sur mon profil,



Pendant trois années d’alternance, j’ai partagé mon temps entre la formation Conception et Management de la Construction dispensée à l’École des Mines d'Alès et les entreprises TOTARO Ingénierie (Bureau d'études structures Béton-Armé) et TOTARO Industries - Armétal (Production d'armatures béton-armé) situées à Paray-Le-Monial.



Polyvalente avec des compétences dans le domaine de la structure, développées en entreprise, je sais aussi mettre en valeur les autres connaissances acquises au sein de l'Ecole des Mines d'Ales.



Mes compétences :

AutoCAD

Allplan

Robobat

Microsoft Office

Google Sketchup

SCIA