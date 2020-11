Clémence TRAMPOL

Etudiante en école de commerce, je suis préparée à recevoir les tâches que vous voudrez me confier et à explorer de nouvelles opportunités.



Dynamique et motivée, je suis une étudiante en première année du bachelor SupEst à ICN Business School qui adore les challenges. Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 12 semaines semaines à compter du 26 avril 2021. Mon projet se tourne vers un stage au Canada dans la ville de Montréal.



Ma persévérance sajoute à mon organisation afin de me permettre dêtre efficace à tous les niveaux. Avive de grandes aventures, je suis prête à me donner les moyens pour les réussir !



Nhésitez pas à me contacter par mail à ladresse mail suivante : clemence.trampol@myicn.fr , je serai ravie de pouvoir discuter avec vous !