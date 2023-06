Clément BARDOT

Actuellement étudiant en deuxième année de communication, je suis à la recherche d’une alternance pour septembre 2019 dans le domaine vidéo ludique et digital.

Polyvalent, organisé et dynamique, je suis curieux des différents métiers de la communication digitale et désireux d’y éprouver mes compétences par la pratique.



Mes compétences :

Prise de parole

Adobe Creative Suite

Adobe Premiere

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Réseau

Réseaux sociaux

Jeu vidéo

Management

Montage vidéo

Community management