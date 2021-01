Clément BOULON

En poste chez VCS SA en tant que chef de projet en Entreprise Totale & Contract Manager, je réalise aujourd'hui le suivi des contrats tout au long des projets ainsi que le pilotage et le management d'équipes pluridisciplinaires pour la planification, la coordination et la direction des travaux de projets de construction tous corps d'état de type « marchés publics » ou « marchés privés ».

En charge des lots Travaux Spéciaux/Fondations, Terrassements, Gros Oeuvre, CVSE (Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Electricité) et/ou Lots Architecturaux selon les projets.



Ouvrages types :

o Parkings

o Bâtiments (Fonctionnels, logements, Bureaux, Commerces)

o Infrastructures linéaires et ferroviaires

o Travaux souterrains