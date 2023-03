Clement CANDON

Actuellement en Licence d'UFR histoire à l'université de Caen, niveau bac + 3,



Pour financer mes études, jusqu'à présent, j'ai travaillé notamment en tant qu'agent du patrimoine, 2e classe, au Château de Saint Germain de Livet, mais aussi comme animateur en pause méridienne dans un établissement scolaire, ainsi qu'en qualité de veilleur de nuit dans ma cité universitaire .



Durant cette riche expérience, j'ai eu pour mission principales : accueillir le public au château ou les étudiants sur le site universitaire, assurer les visites guidées du château, assurer l'entretien des locaux, veiller à la sécurité du public, tenir la régie du château, assurer les responsabilités techniques de sécurité au sein d'un établissement public, dans l'exercice d' un travail de nuit.



Ces expériences m'ont permis de découvrir beaucoup de choses notamment sur moi même. En effet, j'aime mener des projets culturels (c'est pourquoi j'ai réalisé une fresque artistique de 80,17 mètres de long), écouter les besoins de mon public, m'investir pleinement dans toutes les activités quotidiennes que je réalise.



J'ai du prendre des initiatives et des responsabilités au sein du château et de ma cité universitaire d'ou ma certitude de pouvoir vous donner entière satisfaction, en faisant preuve de sérieux et de dynamisme. Quand je rencontre une difficulté je suis tenace, persévérant pour la surmonter.



Je suis très motivé et curieux d'apprendre de nouvelles choses au sein de nouveaux établissements.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel