Ingénieur généraliste de formation, de type Arts et Métiers, je suis orienté vers l'action, le respect des délais et la recherche permanente de résultats et d'efficacité dans tous les domaines : finance, exploitation, organisation, humain.



Je cumule des expériences confirmées de direction des opérations dans une compagnie de premier ordre (Jovena - CA 340 M$ - membre du CODIR) avec l'habitude de piloter des P&L de business unit au sein d'un groupe mondial en tant que Directeur Général de filiale (Tokheim, EMIP) ou d'être en charge du volet réglementaire et qualité chez Vitogaz France (groupe Rubis Energie).



Mes compétences :

Management d'équipes

Administration d'entreprises

Réglementation ICPE

Management de projets

Electricité ATEX

Métaux forgés

Pompes

Automobile

Nucléaire

Gestion de projet

Ingénieur

Pétrole