Clément CLÉMENT DARTIGUES

Actuellement la recherche d'un emploi (Bordeaux, Toulouse)



Ingénieur Matériaux diplômé de l'ENSIL.



J'ai travaillé au sein de l'entreprise Latécoère interconnexion systems ainsi que pour Altran en mission chez Liebherr aerospace. Je suis spécialisé en ingénierie méthodes ainsi qu'en matériaux et procédés spéciaux.



Je possède de nombreuses connaissances en ingénierie généraliste et en management. J'ai un esprit d'équipe assez fort, des capacités d'organisation, de la patience et une capacité d'adaptation importante. En effet, mon expérience de différentes cultures est un atout.

Vous pourrez le découvrir au travers de mon parcours ci-dessous.

Si nécessaire je peux vous faire parvenir mon CV en français, anglais ou espagnol.



Mes compétences :



Méthodes

Matériaux

Procédés spéciaux

Métallurgie

Aéronautique

Ingénierie de formation

Catia

Bureau d'études

Recherche scientifique

Traitement de surface

Bureautique

Céramique

Caractérisation des matériaux

Matériaux composites