Clement EGIO

Avec une expérience variée, allant du service à la clientèle à l'électricité, j'ai toujours su m'adapter et apprendre rapidement. Après deux années d'aventure en Australie qui m'ont permis d'acquérir une solide expérience en électricité et de devenir bilingue en anglais, j'ai décidé de suivre ma passion pour la technologie en me formant comme développeur Back End PHP.



Mon parcours atypique, loin de constituer un frein, est une force qui atteste de ma capacité à relever des défis, à apprendre rapidement et à sortir de ma zone de confort. Motivé et déterminé à poursuivre ma carrière dans le développement, j'ai récemment été accepté dans un programme de Bachelor en Développement Fullstack DevOps. Je suis actuellement à la recherche d'une alternance qui me permettra de renforcer mes compétences, d'approfondir ma connaissance du domaine et de contribuer de manière significative à une équipe dynamique et innovante.



N'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un alternant passionné, déterminé et prêt à apprendre.