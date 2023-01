Clement FERIOL

Après avoir été salarié chez EIFFEL INDUSTRIE en tant que soudeur sur le Site Chimique de Roussillon, je me suis mis à mon compte en auto-entrepreneur d'abord, puis j'ai créé ma société CSC en 2011.

Je propose mes prestations aux particuliers ainsi qu'aux entreprises de chaudronnerie / ferronnerie. Je suis également intervenant dans les AFPI pour des remises à niveau en soudure ou bien des cours plus théoriques en CFA.

Je suis à l'écoute de toutes nouvelles opportunités professionnelles et prises de contact dans mon secteur.



Mes compétences :

Chiffrage des chantiers

Réalisation de devis

Enseignement

Soudage

Management

Conduite de chantier

Qualification TIG