Clément GAILLARD

Commercial pour deux entités, la Société Vivanim' et le Domaine de Pont de Pany depuis 2006, spécialisés dans la réception et l'organisation d'événements ainsi que dans le placement d'artistes pour les manifestations.



J'aime avoir un but, un projet pour l'entreprise avec laquelle je travaille. Ma fidélité et mon engouement ne dépérissent pas face aux années, tant que le respect et la confiance règnent j'évolue sans me poser de questions.



Diplômé d'un BTS Force de Vente , j'ai commencé par le plus difficile mais le plus formateur, à savoir, le porte à porte chez les particuliers puis les professionnels. Une expérience riche en découvertes, rencontres et savoir.



Puis une opportunité c'est ouverte à moi, de travailler au sein de la société Vivanim' et du Domaine de Pont de Pany dans le cadre d'une création de poste en tant que commercial.



Une chose est sûre, c'est qu'avec toutes ces expériences et celles qui vont venir, sans sacrifice, sans volonté et sans dépassement de soi, nous ne pouvons atteindre nos objectifs fixés.



www.domainedepontdepany.fr

www.vivanim.fr



Mes compétences :

Vente