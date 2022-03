Clément HEURTAULT

Mobile, entreprenant et autonome, jai fait mes preuves dans différents postes qui mont permis dacquérir une bonne maîtrise de mon métier de Comptable et de développer des compétences en Gestion de trésorerie et Risque client.



Dans la continuité de mon métier, je me suis orienté dans le secteur informatique, dans le conseil aux entreprises en tant que support fonctionnel sur des logiciels de trésorerie



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

CODA

cador

Gestion de trésorerie

Comptabilité

Autonomie

Gestion budgétaire

Gestion du risque

Gestion de la relation client

KYRIBA

SAGE 1000

SAGE XRT