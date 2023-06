Clément LAVABRE

Fort de plusieurs missions et d'un Master MIAGE Ingénierie Logicielle pour le Web ,



Je cumule 10 années d'expérience dans la tech, dont 5 en produit et 5 autres en chefferie de projet.



Je possède une polyvalence et une forte capacité dadaptation qui me permettent de raccourcir la durée de prise de contexte et ainsi rentrer rapidement et opérationnellement dans de nouveaux environnements et secteurs; me permettant de sortir les projets dans les temps et dans les meilleures conditions pour les équipes.



Management de projets :



- Animation des réunions, suivi dindicateurs de performance, approche agile

- Aide à la Conduite du changement

- Coordination transverse & Pilotage

- Capitalisation



Expertise métier :



- Télécom (Digital)

- Associatif (Portail web)

- Bancaire (back office)

- Publicité (Front web & Application mobile)

- Collectivité territoriale ( Pilotage et réalisation de projets transverses GMAO, SANTE, RH, LABORATOIRE, PAIEMENT EN LIGNE PAYFIP , REFERENTIEL COMMUN DU PATRIMOINE DE LA VILLE, DÉMATÉRIALISATION, GESTION DES CANTINES et REPAS , REGISTRE DE SECURITE, TLPE, GESTION DES PLACIERS, RÉSEAUX SOCIAUX , GESTION DES ACTIVITES ET DES ADHÉRENTS DES CENTRES SOCIAUX, ANIMATION ET GESTION DES ÉLECTIONS ...).



- ERP (santé)



Expertise fonctionnelle et solutions :



- Recueil et analyse des besoins utilisateur

- Conception fonctionnelle orientée web et mobilité

- Formation aux contributeurs et rédaction de manuels utilisateurs

- Solutions : Polarion, Jira, Confluence, HP Quality Center, Mantis, Sharepoint,

- Développement web