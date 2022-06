Steven NESZTLER

Avec mes sept ans d'anciennetés au sein de GFI Informatique (nouvellement Inetum) et mes quatre ans d'ancienneté au sein de Umanis (nouvellement CGI), j'ai pu acquérir des connaissances solides dans le domaine de la création de site web et de solutions informatiques.



Mes recherches et ma passion continue pour le développement m'ont amené de nombreuses fois à être reconnu comme référents techniques et architecte junior sur différentes missions.



Je mets à votre disposition mon expertise dans le développement Java qui saura, je l'espère, répondre à vos exigence variées.



Mes compétences :

Java

Jetty

JaxB

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Struts Web Application Framework

Spring Framework

JHipster

Hibernate

MongoDb

Oracle PL/SQL

MySQL

JavaScript

Google Web Toolkit

Rivets.js

AngularJS

Backbone.js

C++

XHTML

SDL

Quality Control

OpenGL

NetBean

IntelliJIdea

Eclipse

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mantis

IBM WebSphere

Docker

Microcks

Stoplight

Postman

SoapUI