Clément LENEVEU

Issu d'une filière dans l'électronique et la technologie, je me suis dirigé vers le commerce et le marketing par la suite, pour acquérir une double compétence.

Ma curiosité étant sans cesse assoiffée, je me suis spécialisé par la suite dans le domaine des jeux vidéo et du E-sport. Au cours de mes études j'ai eu l'occasion de réaliser un projet de création d'entreprise sur un support Web, dans lequel j'ai mis en place un nouveau concept autour des jeux vidéo.

Ma détermination à vouloir travailler dans ce marché très porteur, m'as permit aujourd'hui, d'intégrer une équipe expérimenté pour les accompagner sur un projet de taille et de niveau International.

Je suis quelqu'un de motivé, d'impliqué , souriant, et qui aime travailler en équipe dans une ambiance chaleureuse.



Mes compétences :

Régisseur

Électronique