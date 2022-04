Clément NICOLIN

Après mon Bachelor "Responsable du Marketing et du Développement Commercial" à l'IDRAC Lyon dont une année en Corée du Sud, je rejoins le MSc "International Marketing and Business Development" de SKEMA Business School. Je serai étudiant sur leur campus de Raleigh aux Etats-Unis à partir d'août 2015 et serai de retour en France pour la dernière année année d'étude.



En parallèle de mes cours, je m'implique au sein de Lyon e-Sport. Il s'agit d'une association de production d'évènement autour du sport électronique. Responsable Partenariats jusqu'à mon départ en Corée du Sud, je dois désormais adapter mon rôle marketing du fait de mes années à l'étranger.



Cette expérience personnelle ainsi que mes stages au sein du département merchandising de l'Olympique Lyonnais (Assistant Chef de Produits) et Virtual Regatta (Assistant Marketing et Communication) me permet de présenter un profil dynamique, réactif et autonome avec des compétences en marketing.



Je recherche un stage dans l'industrie du jeu vidéo/eSport de mai à aoüt 2016 pour une durée d'au moins 3 mois. Je suis disponible pour l'effectuer dans n'importe quel pays.



Vous pouvez me contacter par e-mail à cnicolin@icloud.com. Étant actuellement en Corée du Sud, me contacter par téléphone n'est pas facile, mais je suis disponible sur Skype.