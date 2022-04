J’ai été diplômé de l’école d’ingénieurs de Valenciennes (L’ENSIAME) en 2011.

Je suis en poste en tant qu'ingénieur pour ALTEN depuis 5 ans. J'ai participé à plusieurs missions au sein d'Airbus, sur le programme A350-XWB.



L'ensemble de mes activités ont été tourné autour de l'aspect coordination, management, création d'outils et analyses des résultats. Tout cela dans le but d'améliorer les leadtime, la productivité et de répondre au besoin du client.



Mes compétences :

Catia V5