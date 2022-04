Clément NOIROT

Après une expérience d'un an à l'international, je suis actuellement contrôleur de gestion junior dans le domaine du retail. Capacité d’analyse, sérieux et sens du relationnel sont des qualités que j’ai développées au fil de mes expériences universitaires et professionnelles. Disposant également d’un sens aigu de l’adaptation, je pense être capable de relever un nouveau défi.



Mes compétences :

SAP

Comptabilité analytique

PackOffice

Contrôle de gestion

US GAAP and French accounting principles

Associations sportives

Reporting

Budgétisation

Essbase

Sage