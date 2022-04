Photographe autodidacte, je pratique la photo sportive lors de la couverture d’événements comme les triathlons, VTT, course à pied, concours équestres...

Je suis également sensible aux paysages de la région et propose de les mettre en valeurs.



Mes compétences :

Retouche photo

Adobe Lightroom

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Gestion du personnel

Photographie