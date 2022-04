Clément ORIONE

Ingénieur d'études en Résonance Magnétique Nucléaire :



Responsable de la plateforme RMN du CRMPO:

-formation du personnel de l'Université Rennes 1 à l'utilisation des spectromètres.

-planification et gestion des échantillons.

-analyse et confirmation structurale.

-responsable des TP et des TD de RMN pour le Master 2 Professionnel Méthodes d'Analyse.



Mes compétences :

Analyse chimique

NMR

Analytical chemistry

Quality control

Chimie analytique

Gestion de projet

Chromatographie liquide

Contrôle qualité et analyses physico chimique

Chromatographie gazeuse

Iso 9001

Iso 17025

BPF