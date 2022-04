Clément PARVY

Chargé d'affaires accompagnement de projet de développement/transformation d'entreprise.

Agence de Développement et d'Innovation Région ALPC



Accompagnement au développement/transformation des entreprises sur le territoire ALPC. accompagnement personnalisé, mise en relation, diagnostic stratégique/innovation, dimensionnement des projets réalisation de plan d'affaires et recherches de financements privés & publics.



http://www.agence-alpc.fr/



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Responsable

Manager

ESB

Ameublement

Management

Finance d'entreprise