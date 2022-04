Clément Patrick ONANA

-Je suis un soudeur homologué SMAW, TIG, MIG.

Avec plus de 15ans d'experience

-Titulaire d'un baccaloreat en construction en

ouvrage matalique (COM)

-formation en soudure professionnel

SMAW,TIG,MIG. Avec certificat d'homologation.

-Autre Formation requis . Sécurité incendie, first

aid, safty.

-Ayant exercé dans Cameroun et la sous region

Dans divers départements entre autre

production, Fabrication, maintenance



Mes compétences :

Conducteur équipement de levage

Chauffeur

Travail en équipe

Soudage

Chaudronnerie

Maintenance industrielle

Tuyauterie industrielle