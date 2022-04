Clement PAUL

Bonjour et bienvenue sur mon profil.

J'aime le contact, conseiller, et gérer.

Mes champs de compétences sont les suivants :

- gérer et coordonner les équipes

- définir les moyens techniques, financiers, humains à partir d'un projet et planifier les travaux

- planifier les activités des personnes et les affecter sur les postes

- consulter, sélectionner les fournisseur, sous traitants, prestataires

- estimer le coût des travaux et établir un devis descriptif, détaillé, établir les éléments de facturation

- contrôler la conformité de réalisation fournisseurs, sous traitants et prestataires

Convaincu que pour une action optimale, un conducteur de travaux se doit d'être attentif à la fois aux clients, aux lignes directrices de l'entreprise dans laquelle il travaille et à l'évolution des produits et se afin de fournir des conseils judicieux et opportuns.

Pour ma part j'ai pu développer le sens du contact, les techniques de gestion et de réalisation de chantier ou encore acquérir des compétences d'encadrement.



Mes compétences :

assidu

dynamique