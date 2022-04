Clément PELAMATTI

Étudiant en Master 2 à l'Université de Franche-Comté à la recherche d'un stage R&D dans le domaine de l'électronique embarquée,



Passionné par l'électronique numérique et les systèmes embarqués,



Sportif : judo en compétition par le passé, tennis, badminton à l'Université



Créatif : passionné de musique électronique et MAO (musique assistée par ordinateur)



Membre du club électronique de l'Université de Franche-Comté



Mes compétences :

Mécatronique

Robotique

Electronique embarquée

Linux embarqué

Electronique analogique

Automatique

Electronique numérique

Electronique

Programmation

Informatique industrielle

Gestion de projet

Management

Quartus

Python Programming

Microsoft Office

Matlab

LabVIEW

C Programming Language