Clément PERRIER

Je viens d’obtenir mon BTS Service Informatique aux Organisations et étant admis à la formation Informatique par apprentissage au sein de l’école d’ingénieur des mines d’Alès, je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans pour la rentrée 2014.



Durant ma formation de BTS je me suis orienté vers le domaine des réseaux, aujourd’hui je souhaite changer de cap et me spécialiser dans le domaine du développement au cours de ma formation en école d’ingénieur.



Mon projet professionnel sur le court terme est d’acquérir les qualités d’un ingénieur informatique :

- approfondir mes connaissances en informatique générale et puis plus spécifiquement dans le domaine de l’Etude et Développement.

- me confronter au monde de l’entreprise pour y cerner les principaux enjeux : suivi financier, planification, communication et gestion de projet.



Je suis quelqu’un de curieux et persévérant, je pense que ces qualités me permettront de m’adapter rapidement au sein de votre équipe et d’exécuter avec intérêt les missions qui me seront confiées.



J’espère que nous pourrons en parler de manière plus approfondie, n’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Conduite de projet

Routage IP, Commutation, Protocole TCP/IP

VMware, VirtualBox, Telnet, EasyVista

Linux, Windows

C++, HTML, Python, SQL, VBScript, CSS, PHP