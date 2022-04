Clément PESCE

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure des Technologies des Industries du Bois (ENSTIB) à Epinal (Vosges)

Ancien élève du Lycée Technique des Métiers du Bois à Mouchard(Jura)

Fils de Tonnelier.

10 années de formation dans le domaine du bois avec 10 stages dans différents secteurs de la filière bois (artisanat, menuiserie industrielle, charpente industrielle et laméllé collé, maison à ossature bois, scierie).

Participation à la rédaction du livre sur la maison à ossature bois au FCBA (Institut Technologique du Bois et Ameublement)

Ingénieur à la Scierie Petit depuis 1995, chargé de la qualité, de la production et de la maintenance. Conseiller clientèle.



Mes compétences :

Bois

Séchage