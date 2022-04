Clement PETIT

Diplômé dans le secteur du tourisme et du département, un de mes objectifs professionnels serait de dynamiser et promouvoir le territoire Cantalien.



Conscient du potentiel du département du Cantal, j'aimerai le mettre en valeur et faire connaître de grands sites riches en patrimoine.



La méconnaissance et la mauvaise image du Cantal aux yeux du grand public doit changer si à terme le département souhaite devenir une zone incontournable dans le tourisme en France et à l'étranger.



Aussi, je me propose d'intervenir dans cette dynamique avec toutes mes compétences et ma jeune expérience dans ce secteur, ainsi que tout mon dynamisme, ma motivation, de même que mes forces de propositions.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sphinx Software

Internet