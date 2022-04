Clément PIRRONI

Je suis actuellement étudiant en deuxième année de BTS Audiovisuel option montage vidéo et je serais en bachelor monteur truquiste pour l'année scolaire 2020/2021



Etant passionné par l’image et le milieu de l’audiovisuel, je pratique le montage vidéo depuis plusieurs années et ayant participé à divers projets tel que le montage de web-séries, reportage, podcasts etc. je comprends les enjeux de la post-production ainsi que toute son importance.



Mon expérience professionnelle chez Waymel Post-production m’a permis de comprendre la rigueur du métier, les délais imposés et m’a également permis d’augmenter mon efficacité sur AVID Media Composer. De plus, grâce à mes différentes formations, j’ai pu acquérir un Workflow professionnel, qui me permets de gérer au mieux mon organisation depuis la réception des médias jusqu’au Prêt à diffuser.

J’ai également pu développer mes compétences sur les logiciels suivant : Premier Pro, After Effect, Photoshop, Davinci Resolve ainsi que Final Cut Pro.



Dynamique et motivé, je suis déterminé à répondre aux besoins rapidement et efficacement. Je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Avid Media Composer

DaVinci Resolve

Exel

Final Cut Pro

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Contrôle de la chronologie du montage

Organisation des médias

Maîtrise du Workflow