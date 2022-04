Clement POKAM

POKAM TCHAMGOUE Clément Célibataire

Né le 03mai 1992 à BAFANG TEL :( 00237) 698309781





Domaines de compétence :

Réalisation des opérations de maintenance, d’entretien, d’installation des dispositifs et équipements biomédicaux.

Formation académique

2013 : Brevet de technicien en maintenance hospitalière biomédicale au Lycée Technique de Bertoua

2012 : Probatoire de brevet de technicien en maintenance hospitalière biomédicale au Lycée Technique de Bertoua

2010 : Brevet d’étude du premier cycle : série espagnol à l’Institut le Levant de Bertoua

Stages en entreprise

2013 (1mois) stagiaire au service technique de l’Hôpital central de Yaoundé

 Procédure de diagnostique

 Respect du processus de travail

 Maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux



2012 (1mois) stagiaire au service technique de l’Hôpital Général de Yaoundé

 Remplacement des composants électriques sur les dispositifs d’éclairage dans différents services

 Dépannage du moteur électrique triphasé

 Manipulation des fluides médicaux en bouteilles tel que l’oxygène, azote, hydrogéne

 Manipulation des éléments frigorigènes

2011(1mois) stagiaire au service de maintenance et logistique du Centre pasteur de Yaoundé

 Identification des composants électroniques

 Manipulation des instruments de mesure

 Entretien de l’incinérateur

 Assistance à l’installation des automates

 Maintenance curative sur les équipements biomédicaux tel que : le laveur de plaque, Agitateur, Turbidimètre

Activités extra professionnelles

Maitrise des logiciels (Word, Publisher), internet

Loisirs : lecture ; cuisine