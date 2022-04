Clément PONS

Après plus de 10 années passées dans le secteur des Télécommunications, durant lesquelles j'ai accompagné de nombreux clients Entreprise dans la création, le suivi et la gestion de leurs réseaux Internet, j'ai souhaité poursuivre ma carrière dans le domaine riche et varié qu'est l'Immobilier.



Cette reconversion m'a ainsi permis de poursuivre la quête de Satisfaction de mes clients, valeur à laquelle je suis particulièrement attaché. Mon suivi et ma rigueur, alliés à ma très bonne connaissance du secteur d'Aix en Provence et de ses environs, seront autant d'atouts que je mettrai à votre disposition.



Que vous soyez Vendeur ou Acheteur, c'est donc avec plaisir et enthousiasme que je vous accompagnerai dans la réussite de votre projet Immobilier !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel