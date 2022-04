Clément PUECH

J'ai commencé mon parcours comme ingénieur (chef de) projets pendant deux ans 1/2 dans un bureau d'études énergies renouvelables, référence en France en systèmes photovoltaïques. J'y ai travaillé au sein de son département R&D et International, sur des projets d'électrification rurale décentralisée (ERD) ou d'innovation (intégration des énergies renouvelables aux réseaux, impact environnemental des EnR). Confronté dans cette première expérience à la problématique de la pénétration des EnR sur les réseaux, j'ai choisi de rejoindre le Réseau de Transport d'Electricité (RTE), qui me permet de me forger une expertise sur son métier, afin de rendre possible le développement des énergies renouvelables à grande échelle.



Mes compétences :

Ressources humaines