Clément RADOSCH

Etudiant en Master 2 de droit et sciences du travail européen, motivé, rigoureux et ayant le sens des responsabilités cherche un stage en tant que juriste en droit social ou assistant en ressources humaines. Par le biais de ce stage, je cherche mettre à profit mes connaissances et compétences acquises lors de ma formation et de mes expériences professionnelles, acquises dans diverses universités, divers secteurs et divers pays (France, Allemagne, Equateur, Portugal).



Mes compétences :

Ressources humaines

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Droit du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Rigueur

Organisation

Sens du contact

Microsoft PowerPoint