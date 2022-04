Clement RANDAZZO

TECHNIQUES

Techniques en agencement (éclairage, aménagement, disposition des espaces...)

Dessins techniques : Croquis, plans, perspectives et élévations.

Conception et implantation de tout type d’élément.

Réalisation de plans techniques pour l’installation.

Apporter des conseils et des solutions pour l’aménagement intérieur et respecter les goûts de la clientèle.

Conception et suivi de réalisation pour tout type d’aménagement :

Logements, espaces publiques, surfaces commerciales...



COMMERCIALES

Accueil du client, définition de ses besoins, conseil et vente.

Suivi du chantier et gestion des artisans (menuisier, peintre…)

Accompagnement du client dans ses choix.



ARTISTIQUES

Connaissance de l’histoire de l’art, de l’ameublement et de l’habitat, des règles esthétiques, et du design.



Mes compétences :

Pack office

Sketchup pro

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign