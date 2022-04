Clément RAOULT

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie Génie Industriel et Maintenance des systèmes mécatroniques (juin 2014), et diplômé d’un baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles option Génie Mécanique, je souhaite intégrer l’I.S.T.Y. (Institut des Sciences et Techniques des Yvelines), pour y préparer, en alternance, un diplôme d’ingénieur mécatronique, à la rentrée 2014.

Je suis à la recherche d'une entreprise qui veuille bien m'accueillir pour 36 mois afin de mettre en pratique les connaissances qui me seront enseignées tout au long de mon cursus.

Mon Sérieux, mon côté rigoureux et curieux et mon esprit d'initiative sont quelques unes de mes qualités que je souhaite faire partager.



Mes compétences :

Catia v5

SolidWorks

PL7

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access