Clement REVEREAULT

Formation:



Août 2010 – Janvier 2011 : Semestre d’échange Erasmus à l’université de LTU (Luleå University of Technology) de Luleå (Suède)



2006 - 2010 : Etudiant en 5ième année à l’INSA de Rouen (Institut National des Sciences Appliquées)

Spécialité Energétique et Propulsion



2006 : Obtention du baccalauréat Scientifique (mention bien) au LISA (Lycée de l’image et du son (16))



Compétences :



Anglais : Lu, écrit, parlé TOEIC : 940 (année 2010)



Thermodynamique : Transfert thermique (conduction, convection, radiation), mécanique des fluides, résistance des matériaux, systèmes de production de froid, échangeurs, turbomachines, combustion laminaire, turbulence



Programmation : Base en C++, JAVA, Python, Fortran95

Matlab, Modelix



Modelisation 3D : Fluent, Catia



Bureautique : Maitrise de Word, Excel (VBA), Powerpoint



Expériences professionnelles :



Mars – Septembre 2011 :

COFELY (GDF-SUEZ) – Prestataire de services en efficacité énergétique

Stage ingénieur énergéticien



•Diagnostics énergétiques de bâtiments,

•Développement d’outils de gestion énergétique des bâtiments,

•Développement d’outils de gestion de la maintenance,

•Audits techniques de bâtiments et d’installations multi techniques.

•Déploiement de la documentation technique et réglementaire dans le cadre d’un nouveau contrat



Eté 2010

DCNS – Conception et développement de systèmes navals

Stage assistant ingénieur au sein du groupe



•Modélisation des systèmes de conduites de sous-marins et navires sous Matlab et Modelix,

•Conception de scénarios de fonctionnement pour essais

•Validation des composants modélisés



Eté 2009 et 2008

CALITOM - Service public des déchets en Charente (16)

Gardien de déchetterie



